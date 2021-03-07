GÜBRETAŞ, Hatay'da geçen yıl orman yangınlarında zarar alanlara fidan dikti

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ), geçen yıl ekim ayında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda 11 bin 111 fidanı, kuruluşunun 69. yıl dönümü anısına toprakla buluşturdu.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Sarıseki bölgesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, geçen yılki yangınların tesislerinin yakınında başladığını söyledi.

Fidan dikilecek bölgenin kendileri için önemine değinen Yumaklı, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 69 yıl önce GÜBRETAŞ'la ilgili ilk tohumu bu bölgede kurulan Türkiye'nin ilk gübre fabrikasıyla attığını belirtti.

Yumaklı, aradan geçen 69 yılda Tarım Kredi Kooperatiflerinin en büyük şirketi GÜBRETAŞ'ın büyüyüp Türkiye'ye kök saldığını aktararak, şöyle konuştu:

"GÜBRETAŞ sadece iş ile alakalı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, halkın içerisinde, halkın şirketi olmanın sorumluluğunu da her zaman yerine getirmeye çalışmış. Bunun dışında Türkiye'nin 15 bin yerinde toprak analizleri yapıp biz bunları dijital haritaya işleyerek çiftçilerin daha verimli üretim yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yangınlardan sonra da 'neden yeşillendirmeye bizim bir katkımız yok' diye düşündük ve hemen arkadaşlarımız bununla ilgili çalışma yapmaya başladılar. Keşke yakılmasaydı da biz üstüne koymuş olsaydık, keşke yıkılmamış olsaydı da bir tuğla daha üzerine konulmuş olsaydı. Bu yıl 69. kuruluş yıl dönümümüz, bir dekara 160 fidan dikiminden hareketle 11 bin 111 fidanı bugün buraya inşallah dikilmesini başlatmış olacağız. Toplamda ülke çapında 30 bin fidana ulaşmış olacağız ama bizim hedefimiz bunları 200 binlere çıkarmak. Önemli olan bugün başlayacak bu fidanların dikimi belki 15-20 sene sonra çocuklarımıza miras kalacak. Bölgede 20 saat süren yangın 20 yılın birikimini götürdü, çok acı. Bundan ders çıkarmamız gerekir."

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de orman yangınları esnasında el birliğiyle mücadele ettiklerini anlattı.

Kısa zamanda bölgeyi yeşillendirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Yönden, buna destek verenlere teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da bölgenin 2 milyon fidana ihtiyacı olduğunu dile getirdi, GÜBRETAŞ'a katkısından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 11 bin 111 fidanın dikimi gerçekleşti.

Programa GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nizamettin Ülker, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Tarım Kredi Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül ile GÜBRETAŞ Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

Hatay'ın İskenderun İlçesinde 27 Ekim 2020'de çıkan orman yangını ertesi gün kontrol altına alınabilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli