GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Aslan'ın acı günü

02.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:44

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın annesi Güngör Aslan son yolculuğuna uğurlandı.

Aslan'ın 80 yaşındaki annesi Güngör Aslan'ın cenazesi, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Rektör Aslan ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, eski vali Saffet Arıkan Bedük, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA