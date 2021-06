GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarımda teknoloji odaklı büyük bir kabuk değişimi yaşandığını belirterek, üretim, pazarlama ve satış alanında yaşanan bu hızlı dönüşüme AR-GE ve İnovasyon odaklı çalışmalarla ayak uydurulması gerektiğini söyledi.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi "Farm Network"e konuşmacı olarak katıldı.

Agro TV Haber Direktörü Merve Ekinci'nin moderatörlüğünü üstlendiği, 'Tarımda Yeni Dönem ve Geleceğin Çiftçilik Modelleri' isimli oturuma, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin'le birlikte konuşmacı olarak katılan Akıncı, tarım teknolojilerinin geliştirilmesinin önemi, GTB projeleri ve sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Farm Network'ün 'Türlerin Korunması ve Biyoçeşitlilik' konulu ikinci oturumunda konuşmacı olarak yer alan GTB Meclis Üyesi Murat Çetin ise "Anadolu Zeytin Çeşitliliği' üzerine katılımcılara bilgiler aktardı.

"Geleneksel tarım kabuk değiştiriyor"

Dünyada tarım sektöründe önemli bir kabuk değişiminin yaşandığına işaret eden Akıncı, yaptığı konuşmada geleneksel yöntemden akıllı teknolojiye geçiş yapan tarım sektörünün son yıllarda hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti. Üretim, pazarlama ve satış ekseninde yaşanan bu hızlı değişime mutlaka ayak uydurulması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaların bu süreçte önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirdi.

Dünyanın tarımda yeni bir devrim olarak nitelendirilen Tarım 4.0'ı konuştuğunu ve sahada uygulamaya başladığını aktaran Akıncı, "Dünyamız iklim değişikleri, nüfus artışları, bilinçsiz tarım ve israflar yüzünden artık gıdaya ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığı bir yer haline geldi. Bunun yanı sıra son 1,5 yıldır küresel ölçekte etkisini gösteren korona virüs salgını da tarım ve gıda sanayinin ülkeler için ne kadar vazgeçilmez olduğunu gözler önüne serdi. Yaşanan tüm bu gelişmeler sürdürülebilir tarımın önemini ortaya koyduğu gibi akıllı tarım teknolojilerinin daha yaygın kullanımı için de yeni bir süreç başlattı. Küresel pazarlarda rekabet etme gücünü artıran bu yeni nesil metotlar tarım ürünlerinin miktarını, verimliliğini ve kalitesinin artırmasına katkı sağlamakta. Bu bağlamda rotamızı bu bilinç üzerinde çizmemiz gerekiyor. Türkiye bu alanda iklimi, tarım alanları ve ürün deseni ile önemli bir potansiyele sahip ve bunu iyi kullanmamız gerekiyor" dedi.

GTB projeleri

GTB'nin 2020 yılında hayata kazandırdığı Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Et Borsası ve Et Hali projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, Antep Fıstığı lisanslı Depo'nun sektöründe Türkiye'de ilk ve tek olduğunu söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) destekleriyle hizmete alınan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Akıncı, "Antep fıstığı sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı şehrimiz ve bölge halkının en önemli tarım ürünlerinin başında gelmekte. Yüzbinlerce kişiye doğrudan veya dolaylı gelir kapısı oluşturan Antep Fıstığında üretici, sanayici ve tüccarlar ürünlerini sağlıklı, sigortalı ve güvenli bir ortamda muhafaza etmek için teknolojik bir sisteme ihtiyaç duymaktaydı. Antep Fıstığı Lisanslı depo bu anlamda ciddi manada ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği gidermiş oldu. Kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak antepfıstığının kabul edildiği lisanslı depo elektronik ürün senedi (ELÜS) ile kolay alım-satım ve kolay kredi imkanı sağlamakta. Bunun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gaziantep Et Borsası ve Et Halini de hizmete kazandırdık. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan Et Borsası ve Et Hali, sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern kompleks yapıları arasında yer almakta. 52 adet kasap dükkanı, 14 Adet sakatat dükkanı, 4 adet kuyruk saklama deposu, et teşhir ve satış salonu ve 4 adet soğuk hava deposuna sahip olan Et Borsası, şehrimizin UNESCO gastronomi kimliğine ve şehirde tüketilen et kalitesinin artmasına katkı sağlamakta" diye konuştu.

Coğrafi işaret tescil çalışmaları

GTB tarafından sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Akıncı, Gaziantep'in 58 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer aldığını söyledi. 2017 yılından bu yana GTB'nin kentin 15 geleneksel ürününü coğrafi işaretle taçlandırdığını anımsatan Akıncı, bu alanda Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa olduklarını vurguladı.

Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti Antep Lahmacunu için de Avrupa Birliği'ne tescil başvurusunda bulunduklarını anımsatan Akıncı, amaçlarının kentin geleneksel ürünlerini korumak, orijinal hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak ve bu ürünlere katma değer sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı