GTB Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla, yeni idari hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, borsanın kasım ayı faaliyetleri ile ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İpekyolu üzerinde inşaatı tamamlanan GTB yeni idari hizmet binasında ilk meclis toplantısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yeni idari hizmet binasının tüm borsa üyelerine ve Gaziantep'e hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Yeni idari binanın 3 yıllık meşakkatli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığını aktaran Tiryakioğlu, "Göreve ilk geldiğimizde üç büyük projeyi hayata kazandırmayı kendimize vizyon hedef seçmiştik. Çok şükür alnımızın akıyla, Et Borsası, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Yeni İdari hizmet binamızı zor dönemlere denk gelmelerine rağmen tamamlayarak şehrimizin ve üyelerimizin hizmetine sunmayı başardık" dedi.

Meclis toplantısında ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Tiryakioğlu, küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlara bağlı olarak sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yüksek bir enflasyon sorunu yaşandığına dikkat çekti. Kur etkisinin de kendini gösterdiği bu süreçte önemli olanın sıkıntıları en asgari seviyede tutarak, yarınlara daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerlemek olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, "Ülkemiz şimdiye kadar birçok zorlu virajı geride bıraktı. Dönemsel olarak çeşitli sorunlarla karşılaşsa da hepsinin üstesinden gelmeyi başardı. Bu süreçte iş dünyası olarak bizlere düşen görev daha güçlü bir Türkiye ve daha müreffeh yarınlar için, daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat ortaya koyabilmek. Türkiye ürettikçe büyüyecek ve sürdürülebilir kalkınmayı da bu şifreyle daim kılacaktır" diye konuştu.

Tiryakioğlu, asgari ücret konusunda da hem işçi hem de işvereni memnun edecek bir sonucun en kısa sürede açıklanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Akıncı, ihracat rakamlarını değerlendirdi

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da yaptığı konuşmada yeni idari hizmet binasının hayırlı, uğurlu olması dileklerinde bulunarak, kompleksin yapılmasında tüm emeği geçenleri kutladı.

Yeni hizmete giren idari bina ve inşaat çalışmaları devam Antep Fıstığı Pilot İşleme tesisi hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Akıncı, ayrıca Kasım ayı ihracat rakamlarıyla ilgilide değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'ten 2021 yılının kasım ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28'lik artışla 904 milyon 737 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Akıncı, ihracatta 5'inci sırada yer alan kentin yılsonunda 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasını beklediklerini söyledi. - GAZİANTEP