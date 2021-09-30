GSO Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi tanıtıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından hayata geçirilen Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin lansman toplantısı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louısa Vınton ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüksek teknoloji ve sanayi için yetişmiş eleman konusunda Gaziantep ve bölgeye hizmet edecek olan ve Gaziantep Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıda Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin önemine değinilirken toplantıya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louısa Vınton, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

"Yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayabilmemiz için eğitim çok önemli"

Lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan sanayiciler için ihtiyacı olan ara eleman konusunda eğitimin önemine vurgu yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, " Öncelikle bakan yardımcımıza böyle bir zorlu dönemde bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz. Merkezimizde bilindiği üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bizim sanayiciler olarak en büyük temel ihtiyacımız yetişmiş elemandır. sanayi-eğitim işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. İnşallah yapılan programla ve bundan sonra burada yetiştireceğimiz mesai arkadaşlarımız için hayırlı olur" dedi.

" Model Fabrika projesinde Gaziantep öncü konumunda"

Gaziantep'te hayata geçirilen Model Fabrika'nın öncü konumunda olduğunu ve benzerlerine örnek olarak gösterildiğini ifade eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louısa Vınton, " Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanıyla birlikte kurdele kesme seremonisine katılmıştım. Şimdi tekrardan burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu tesisin Türkiye'deki iş sektörüne sağladığı faydayı ve nitelik anlamında kattıklarını görmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Biz UNDP olarak kalkınma alanında genellikle çok somut olmayan genellikle soyut kavramlardan bahsediyoruz. Sürdürülebilir insani kalkınma, sosyal katılım, insani iş gibi soyut kavramlardan bahsediyorduk ama bunların bu merkezde somut hale geldiğini görmek ve bu durumun hem iş dünyasına ekonomik tasarruflar hem de işgücünün kapasitesinin arttırılması anlamında yaptığı katkıları görmek gerçekten büyük bir gurur. Buradaki faaliyetler sadece iş dünyasına yaptığı faydalarla sınırlı kalmıyor, iş dünyası da buradan elde ettiği kazanımları daha sonra bulundukları topluluklara iş imkanları olarak tekrardan sunuyorlar. Bu durumda Gaziantep gibi ciddi anlamda mülteciye kucak açmış bir şehir için gerçekten önemli bir kazanım. UNDP, Model Fabrika girişimini en başından beri desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Model Fabrika demek yerine Öğrenme Fabrikası demek daha doğru olacaktır. Burada sadece verimlilikten değil aynı zamanda dijital dönüşümden de bahsedeceğiz. Bunları görmekte çok heyecan verici. Bu anlamda Gaziantep öncü konumunda sadece Türkiye için değil bizim UNDP olarak faaliyet gösterdiğimiz benzer zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerdeki benzerlerine de öncü konumda. Bakanlığa, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, GSO'ya, Organize Sanayi Bölgesine, akademik camiaya ve iş dünyasına bizimle beraber işbirliği yaptıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Model Fabrika mutlaka kurulmalı diyorduk, hamdolsun bugün bunu başardık"

Model Fabrika'nın kurulması için çalışmalar yürüttüklerini ve başardıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, " UNDP, Birleşmiş Milletlerin en güçlü çalıştığımız kurumu. Diğerlerine göre çok daha kuvvetli çalışıyoruz. Bugün görünen örnekler gibi Büyükşehir Belediyesi olarak da UNDP ile çok güzel yeşil ekonomi altlığında önemli projeler hayata geçirdik. İnşallah bundan sonrada daha da güçlü bir şekilde çalışmak istiyoruz. Biz sizlere baklava yedirmeye ve birlikte projeler üretmeye devam edeceğiz. Sanayi Bakanlığımız, sanayi şehri Gaziantep'te sanayinin sürdürülebilir kılınması, dijitalleştirmeyi yaygınlaştırmak için sürekli yanımızdalar. Sanayi Bakanlığına götürdüğümüz ve yapılmayan hiçbir işimiz yok. Sanayi şehirlerinin en önemli şeyi yetişmiş insan gücüdür, beşeri sermayedir. Dünyanın en zor dönemi olan pandemi döneminde eğer Gaziantep, bu dönemi en az zararla atlattıysa sanayimiz sayesinde oldu. Bu anlamda merkezi çok anlamlı buluyorum. Model Fabrika mutlaka kurulmalı diyorduk ve Model Fabrika sayesinde verimlilik nedir? yaygınlaşma nedir? dijitalleşme nedir? konularını bütün mühendislere anlatabileceğimiz çalışmaya dönüşmeli demiştik. Hamdolsun bugün bunu başardık ve üzerine ne katacağız diye konuşuyoruz. Model Gaziantep modelidir. Gaziantep modelini, kardeşlik modelini, birlikte iş yapma modelini hayata geçirdiğimiz zaman kaybedeni olmayan bir model oluşacak. Hep birlikte dünya barışını tesis edeceğiz. Destekleriniz ve katılımlarınız için ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanayi Bakanlığından Gaziantep sanayisinin gelişmesine yönelik hedefler

Sanayi Bakanlığı olarak Gaziantep özelinde sanayi anlamında birçok hedeflerinin olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep sanayisinin yüksek teknoloji üreten bir şehir olmasını sağlamak için bakanlık olarak edeflerinin olduğunu belirterek, " Gaziantep ile iş yapmak, Gaziantep'in liderleriyle iş yapmak gerçekten bizim için her zaman çok keyifli oluyor. Çünkü Gaziantep hedefleri olan ve ortak iş yapma kültürü kazanmış bir şehir. Bu şehre bir verdiğimizde on alıyoruz. Bu durumdan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolara varmış ihracatıyla Gaziantep Türkiye'nin gerçekten bir ihracat üretim üssüdür. Hedefimiz inşallah üretim ve ihracat potansiyelini önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji üreten bir şehre ve çok daha iyi noktalara taşımak. Burada da büyük bir potansiyelin Gaziantep insanında, işgücünde ve altyapısında saklı olduğunu da biliyoruz. Gaziantep bir gençlik şehri. Üniversiteleri sayesinde çok büyük bir eğitim şehri. Hedefimiz bu gençlik dinamizmini nitelikli bir işgücüne dönüştürerek yine Gaziantep sanayisinin üretim gücünün katma değerini ve rekabet gücünü çok daha ileri noktalara taşımak. Pandemiyle birlikte öne çıkan bir başka önemli kavramda sürdürülebilirlik ve verimlilik oldu. Artık dünyada bir gram fazla karbondioksit salınımına, 1 dakika fazla işgücü israfına, 1 litre fazla su tüketimine tahammül olmayan bir döneme girdik, giriyoruz. Dolayısıyla bizimde sanayimizi, üretim altyapımızı bu dönemin koşullarına uygun hale getirmek konusunda çabalarımızı arttırmamız gerekiyor. Bugün bizi burada buluşturan Model Fabrika ve Yetkinlik Merkezi çalışması da bütün bu gayretlerimizin bir tanesi. Ben Model Fabrika ve Yetkinlik Merkezimizin Gaziantep sanayisinin dönüşümüne, işgücümüzün nitelik kazanmasına ve özellikle pandemi sonrası dünyanın yeni koşullarına en hızlı şekilde hazır olmamıza hatta bu koşulları yerine getirmede dünyaya öncü olmamızda vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'a plaket takdim etti. - GAZİANTEP