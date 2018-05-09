Gso-Mem'de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde GSO-MEM 10 Mayıs Perşembe günü saat 10: 30'da, firmaların rekabet güçlerinin arttırılmasına yönelik, AR-GE ve Tasarım Merkezi kurmaları, Devlet teşvik ve desteklerinden faydalanmaları, yapılacak işlemler ve başvuru süreçlerinin anlatılacağı bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü AR-GE ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilecek programda katılımcılara sunum yapılarak soruları cevaplanacak. Programda daha sonra Prof. Dr. Uğur Cem Hasar kamu-üniversite-sanayi işbirliği hakkında bilgi verecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özel sektörde, AR-GE merkezi ve Tasarım Merkezi kuran firmaları vergi indirimi, sigorta pirimi desteği, gelir vergisi desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, tekno girişim sermayesi desteği gibi desteklerle teşvik ediyor.

Bu doğrultuda GSO tarafından, firmaların, bakanlığın teşvik ve desteklerinden faydalanmaları, AR-GE ve Tasarım Merkezi kurulmasında yapılacak işlemler ve başvuru süreçleri ile ilgili eğitim faaliyetleri organize ediyor. - GAZİANTEP