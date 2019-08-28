GSO'dan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

28.08.2019 17:29

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Rasyotek İnsan Kaynakları iş birliğinde "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi" düzenlendi.



Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlen programa Rasyotek Siber Güvenlik Uzmanı ve Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdem Gönenç, Rasyotek Bilişim Avukatı Safa Ekşi ve firma temsilcileri katıldı.



Rasyotek Siber Güvenlik Uzmanı ve Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdem Gönenç, siber güvenlik ve KVKK ile ilgili teknik konularda katılımcılara bilgiler verdi.



KVKK kapsamında kurumların mevzuata uygunluğu ve verilerinin bulunduğu fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ile danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra teknolojik çözümlerden yararlanılması gerektiğine vurgu yapan Gönenç, "Firmalar, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve uyulması gereken yükümlülükleri yerine getirmeliler. Bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde karşılaşılacak para ve hapis cezaları söz konusu. Bu sebeple firmalarımızın gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşıyor" dedi.



Rasyotek Bilişim Avukatı Safa Ekşi ise bilişim mevzuatı ile ilgili bilgi vererek, KVKK kapsamında katılımcılara kanunu daha iyi anlamaları ve hayata uyarlayabilmeleri için, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt süreci, KVKK'nın getirdiği sorumluluklar, kanun kapsamında yapılması gerekenler, hazırlanması gereken prosedür ve dokümantasyonlar ile firmaların mevcut bilgilerin kişisel veri olup olmadığını tanımlayabilmeleri konusunda tecrübelerini paylaştı.



Programın sonunda Erdem Gönenç ve Safa Ekşi katılımcıların sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA