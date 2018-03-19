GSM Bayisine Kimlik Fotokopisini Veren Vatandaşın Hesabı Boşaltılıyor

Tüketici birliklerinden son zamanlarda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı üstüne uyarı yapılırken dolandırıcılar ise kendilerine yeni gelir kapıları bulmak için adeta fırsat kolluyor. Dolandırıcıların son yöntemi teknolojinin gelişimi ile dahil olduğumuz hesaplara erişim sistemlerin güvenliğini sorgulatacak türden. Yöntemin son kurbanları ise İstanbul ve Gaziantep'ten. Peş peşe yaşanan iki dolandırıcılık vakasında İstanbul'daki vaka ucuz atlatılırken, Gaziantep'teki ise 150 bin TL'lik mağduriyet ile sonuçlandı.

UCUZ ATLATTI

İstanbul'da yaşayan G.A. telefon üzerinden kendisine ulaşılamadığını öğrenince soluğu aldığı telefon bayisinde, hattının iptal edilerek yeni bir hat çıkarıldığını öğrendi. Bunun üzerine internet bankacılığı üzerinden hesabına baktığında 35 bin TL parasının başka bir hesaba gönderildiğini görünce hemen bankayı arayarak transfer işlemini durdurarak olası bir mağduriyetin önüne geçmiş oldu.

GSM BAYİSİNDE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Ancak Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Mehmet Mutlu Azgın bu kadar şanslı değildi. Durumu geç fark eden Azgın GSM hatında bir sorun yaşanması üzerine, hattının ait olduğu iletişim merkezine başvuruda bulunduğunda gerçeği öğrendi.

150 BİN TL'LİK MAĞDURİYET

Bir gün önce hattın bilgisi dışında yenilendiğini öğrenen Azgın, bunun üzerine ilk olarak bankadaki hesabını kontrol etti ve gördüğü karşısında şok yaşadı. Banka hesabında 110 bin lira yüklü olmasına karşın hesabının eksilere düştüğünü gören Azgın, eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdığını anladı. Hesabının bulunduğu banka şubesiyle görüşen Azgın, hesabındaki paranın bir saat içerisinde İstanbul'dan 3 ayrı kişiye "araç bedeli" başlığında havale ve EFT yapıldığını öğrendi. Azgın, dolandırıcıların 40 bin lira kredi çektiğini ve kartlarındaki bakiyeyi de tamamen kullandığını da söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, kimlik fotokopileri ve GSM bayilerine dikkat çekti.

FOTOKOPİYİ NE İÇİN VERDİĞİNİZİ YAZIN

Vatandaşlara kimlik fotokobisi uyarısında da bulunan Koçal, ''Bu tür dolandırıcılıklara karşı önlem olarak bir yere kimlik fotokopisi verirken, kimlik fotokopisini ne için verdiğini kimlik fotokopisini üzerine isim ve fotoğraf üzerine gelecek şekilde mutlaka yazdırmalıdır. Örneğin hat almak için yada cihaz almak için GSM bayisine kimlik fotokopisi veriliyor ise üzerine SİM kart için verilmektedir diye yazdırılmalıdır''dedi.

YARGI KARARI VAR; BANKALAR DA SORUMLU

GSM bayilerine verilen kimlik fotokopilerinin muhafazası ve sorumluğunun bayi ve operatörlerde olması gerektiğini, öte yandan bu tür yöntemler ile banka hesaplarından çekilen miktarlardan bankanın da sorumluluğu olması gerektiğine dikkat çeken Koçal geçtiğimiz yıllarda alınan bir yargı kararını da paylaştı;

''Davacıya ait mevduat, davalı bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile hesaplardan çekilerek başka hesaplara havale edildiği bu durum davalı bankayı aldığı mevduatı iade etme yükümlülüğünden kurtarmayacağı gibi, ispat yükü kendisinde olan davalı banka, davacıya vermiş olduğu şifre ve parolaların davacının kusuru ile üçüncü kişilerce ele geçirildiğini de kanıtlayamamıştır. Bu itibarla, somut olayda davacıya atfedilecek herhangi bir kusurun ispat edilememesi sebebiyle tüm kusurun davalı bankada olduğunun kabulüyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği" yönünde hüküm altına alınmıştır.' (Kaynak: Yeni Şafak)