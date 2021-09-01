GSF'de özel yetenek heyecanı
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GSF'de özel yetenek heyecanı

GSF'de özel yetenek heyecanı
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Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenci adayları için düzenlenen yetenek sınavları 1 Eylül Çarşamba günü başladı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenci adayları için düzenlenen yetenek sınavları 1 Eylül Çarşamba günü başladı. Özel Yetenek Sınavı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi'nde gerçekleştirilirken engelli ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava Güzel Sanatlar Fakültesi'nde girdi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ilgili bölümlerine engelli öğrenciler için 22, yabancı uyruklu öğrenciler için15 olmak üzere 213 kişilik kontenjan belirlendi.

Resim, Cam, Baskı Sanatları, Seramik, Heykel, Grafik Sanatlar, Çizgi Film ve Animasyon Bölümlerine girmek isteyen adaylar pandemi koşullarının göz önünde bulundurulduğu tek oturumdan oluşan özel yetenek sınavına girdi. Baskı Sanatları Bölümü için 173, Seramik Bölümü için 201, Resim Bölümü için 852, Heykel Bölümü için 239, Grafik Sanatları Bölümü için 872, Cam Bölümleri için 79, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü için 812 kişi olmak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları'na toplamda 3228 aday katılacak.

3 Eylül Cuma günü sona erecek olan Özel Yetenek Sınavları'nda adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekecek. Sınavın değerlendirilmesi ise ilgili Bölüm Kurulu tarafından belirlenen "Bölüm Alan Sınavı Değerlendirme Jürisi" tarafından yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin anadolu. edu. tr/gsf/duyuru sayfasından ulaşabilecek.

Kaynak: Habermetre

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