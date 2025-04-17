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GRAM ALTIN NE KADAR 17 NİSAN 2025? Çeyrek altın kaç TL? Bugün tam altının fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!

GRAM ALTIN NE KADAR 17 NİSAN 2025? Çeyrek altın kaç TL? Bugün tam altının fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 17 Nisan 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Nisan Perşembe gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 17 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 12:40 itibariyle yüzde -0,52 değer kaybıyla 4077,77'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR 17 NİSAN 2025? Çeyrek altın kaç TL? Bugün tam altının fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!GRAM ALTIN NE KADAR 17 NİSAN 2025

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 12:40 itibariyle yüzde -0,66 azalarak 6617,66'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 12:40 itibariyle yüzde -0,66 değer kaybıyla 13235,32'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 12:40 itibariyle yüzde -0,66 azalarak 26429,80'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR 17 NİSAN 2025? Çeyrek altın kaç TL? Bugün tam altının fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN NE KADAR 17 NİSAN 2025

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 12:40 itibariyle yüzde -0,76 azalarak 3323,65'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4095 liradan alınırken 4140 liradan satılıyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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