Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor

17.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:21

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.131 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 467,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 468,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.131 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.876 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkati çekmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

'ONS ALTINDA 1.880 DİRENÇ KONUMUNDA'

Yurt içinde, dolar kurundaki düşüş nedeniyle altının gram fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını belirten analistler, bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:21:38. #1.15#
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