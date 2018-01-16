Cubes Ankara projesini otel bölümü imza töreninde konuşan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, "2017 yılı bizim açımızdan bir toparlanma yılı oldu. Kaos yılından sonra ivmelerin yukarıya doğru gittiği, ekonominin de hem inşaat hem de turizm sektöründe toparlandığı bir dönem oldu. Ortalama değer itibariyle baktığınız zaman 7'lerde gözüken büyüme oranın, 2018 yılında da devam edeceğiniz düşünüyoruz" dedi.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Nuhoğlu, Dalgıç ve Lejant'ın birlikte hayata geçirdiği Cubes Ankara projesinin otel bölümü için dünyanın önde gelen otel zincirlerinden biri olan Marriott International'ın Residence Inn By Marriott markası ile anlaşma sağlandı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, Nuhoğlu İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Kaan Nuhoğlu, Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç, Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban ve Marriott International'ın Türkiye'de İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan katıldı.

"2018 yılında büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz"

İnşaat sektörünü değerlendiren Ali Nuhoğlu, "2016 yılı çalkantılı geçti. Bölgedeki faktörlerin bizi direkt etkilediği bir dönem oldu. 2017 yılı bizim açımızdan bir toparlanma yılı oldu. Kaos yılından sonra ivmelerin yukarıya doğru gittiği, ekonominin de hem inşaat hem de turizm sektöründe toparlandığı bir dönem oldu. Son 3 aylık büyüme verileri bunu gösteriyor. Ortalama değer itibariyle baktığınız zaman 7'lerde gözüken büyüme oranın, 2018 yılında da devam edeceğiniz düşünüyoruz. Bunu tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi de; Suriye ve Irak'ta artık bir istikrar süreci oluşuyor. Bunun bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İnşaat firması olarak biz, her zaman ülkenin ekonomik geleceğine güveniyoruz. Yatırımlarımızı geliştirerek ve büyüterek devam ediyoruz. 2018 yılının, 2017 yılından daha da iyi olacağı beklentisine sahibiz" şeklinde konuştu.

"7/24 çalışan yapılarda artık resepsiyon sistemi ihtiyacı ortaya çıkıyor"

Dünyaca ünlü otel zincirlerinden biri ile anlaşma imzaladıklarını belirten Durul Dalgıç, "Bu otel modeli, dünyada uzun dönem konaklamayla ihtisaslaşmış. Dünyada artık turizmde ve konut sektöründe segmentler değişmekte. Lüksün gittiği boyut çok farklılaştı. Ekonomik zincirde ekonomik segment oteller çıkmaya başladı. Yeni duymaya başladığımız ve Avrupa'da yeni çıkmaya başlayan uzun dönem ve 5 gün üzeri konaklamalar için ideal olan bu otel modelini ilk defa Ankara'da projemizde hayata geçiriyoruz. Artık bu tarzda karma yapılarda standart yönetim firmasının ihtiyacı karşılayamadığını, 7/24 yaşayan bu bloklarda yabancı insan ve müşteriler var. Yurtdışındaki firmalar ile çalışıyoruz, sonuçta globalleşen dünyada saat sınırı ortadan kalkmaya başladı. 7/24 çalışan yapılarda artık resepsiyon sistemi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Artık önümüzdeki dönemlerde sadece binaları yapmak, sadece en iyi malzemeyi kullanmak dışından bir hizmette içine koymaya başlayacağız" diye konuştu.

Uzun konaklama segmentini dünya ilk defa getiren marka olduklarını dile getiren Poğda Demircan, "Bize, tek başına otellere bakmanın yanında birde bu karma projeler daha heyecan veriyor. Çünkü karma projeler, iyi planlandıysa bir yaşam merkezi haline geliyor. Bizim otellerimiz, bu yaşam merkezlerinin bir parçası olduğu zaman çok daha bütünleyici bir tecrübe oluyor. Ankara'da bu projeyi gerçekten beğendik. İyi bir proje. Planlanması iyi proje. Projenin çok başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Modern karma proje olma özelliğine sahip"

Proje hakkında bilgi veren Ali Nuhoğlu, "Proje, Ankara'nın en iddialı karma projesi. Bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse kültür alanlarından spor alanlarına kadar, konaklamadan ofis alanlarına kadar, eğlence ve dinlenme alanlarına kadar çok farklı konuları kendi bünyesinde barındıran modern karma proje olma özelliğine sahip. Bu özelliklerin tümünü yan yana getirdiğiniz zaman uluslararası marka olma özelliğine sahip bir zincir ile anlaşmak bizim açımızdan çok önemliydi. Otel ile 6-7 aylık yaptığımız çalışma sonrasında ev konforunda konaklamayı esas alan konsepti hayata geçirmeyi düşündük. Türkiye'de ilk defa bu projede hayata geçirilecek. Ana özelliği; aslında biraz ev konforunda konaklayan bir sisteme yöneltiyor. Ev hizmetleri gibi hizmetlerin tümünü alıyorsunuz" dedi.

"Yeme ve içme konusunda çok iddialıyız"

Nuhoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje, bunlar hayat geçilirken, kule katında var olan spor merkezlerinden yaralanma imkanı tanıyor. Toplantı salonlarımız var. Bu salonlar küçükten büyüye kadar her boyuttaki toplantıya hitap etme özelliğine sahip. Konaklayanlar ve iş görüşme yapmak isteyenlere bu site içersinde sunuyoruz. Konaklayanların tümü, cadde mağazalarında alışveriş yapma olanaklarından yararlanıyor. Yeme ve içme konusunda çok iddialıyız. Ankara'nın ve belki de Türkiye'nin en iddialı yeme ve içeme gruplarını bu bünyede konumlandıracağız. Çok büyük bir eğlence alanımız var. Eğitim esaslı eğlence sistemini getireceğiz. Yaklaşık bin 100 birimimiz varken, ihtiyacın çok üzerinde otopark konumlandırması oluşturduk. 2 bin 500 araçlık açık ve kapalı otopark alanımız mevcut. 2019 yılı sonu itibariyle projeyi teslim etmeyi düşünüyoruz". - İSTANBUL