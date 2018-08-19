Göztepe Taraftarları Polis Eşliğinde Stada Gönderildi

Galatasaray karşılaşmasını izlemek üzere otobüslerle İstanbul'a gelen Göztepe taraftarları, Çamlıca gişelerindeki aramaların ardından polis eskortuyla stada gönderildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak Galatasaray karşılaşmasını izlemek üzere yaklaşık 20 otobüs ile İstanbul'a hareket eden Göztepe taraftarı, Çamlıca'da polisin yoğun güvenlik önlemleri ile karşılaştı. Burada otobüsten indirilen taraftarları üst aramalarından geçiren Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri ekipleri, taraftarların Passolig kartları ve biletlerini kontrol etti. Yapılan aramaların ardından taraftarlar polis eskortuyla stada gönderildi.

(Cenk İşver/İHA)