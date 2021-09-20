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Göztepe savunmada aksadı

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe savunmada aksadı

SÜPER Lig'de çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe geride kalan 5 maçta da kalesini rakiplerine açtı.

SÜPER Lig'de çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe geride kalan 5 maçta da kalesini rakiplerine açtı. Toplam 7 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 6 kez gol sevinci yaşarken eksi 1 averaj ve 5 puanla 5'inci haftayı 12'nci basamakta bitirdi. Sezonun ilk maçında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 2'nci hafta karşılaşmasında evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi. 3'üncü hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında kalesinde 2 gol gören Göz-Göz sahadan 1 puanla ayrıldı.

İlk galibiyetini ise 4'üncü maçında Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla alan Göztepe, son olarak İzmir derbisinde Altay'a Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 2-1 mağlup oldu. Genç kalecisi İrfan Can'ın iyi performansına rağmen savunmada açıklar veren Göztepe'de yeni transferlerden stoper Wilker Angel'in hazır olduğu vurgulandı. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun Hatayspor mücalesinde savunmada bir takım değişiklikler yapabileceği bildirildi. Sol beke Berkan'ın yerine Burekovic'i monte etmeyi planlayan Sırp çalıştırıcının defansın göbeğinde ise Arslanagic'in yanına Atınç ya da Angel'i koyacağı, Kahraman'ı ise yedek soyunduracağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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