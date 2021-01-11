Göztepe, Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı
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Göztepe, Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı

11.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:20
Göztepe, Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Rapid Wien'de profesyonel olan Zulj, üllkesinde Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.

Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 maça çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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