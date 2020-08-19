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Göztepe'nin eski futbolcularından Halil Kiraz son yolculuğuna uğurlandı (2)

Göztepe Kulübünün eski oyuncularından "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz'ın cenazesi defnedildi.

19.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:39

Göztepe Kulübünün eski oyuncularından "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz'ın cenazesi defnedildi.

Dün yaşamını yitiren Halil Kiraz için Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, efsane ismin vefatının Türk futbolu, İzmir ve Göztepe için çok büyük kayıp olduğunu söyledi.

Sepil, Halil Kiraz'ın herkes tarafından sevildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok az futbolcunun yapabildiği şeyleri bir ömre sığdırdı. Halil Ağabey Göztepe'de doğdu, 15 yaşında burada şu anda bulunduğumuz yerde futbola başladı ve uzun yıllar Göztepe'ye hizmet etti. Emekli olduktan sonra da Göztepe'de kaldı. Onu bugün son yolculuğuna gönderiyoruz. Bizim için niye efsane, çünkü kendisinin ve arkadaşlarının yarattığı değerler bugün futbolumuzda, hayatımızda özlenen değerler."

Halil Kiraz'ın 5-6 ay öncesine kadar Göztepe maçlarının tamamına gelmeye gayret gösterdiğini aktaran Sepil, "O bizim için örnek. Onun değerlerini Göztepe'de hep yaşatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kiraz'ın takım arkadaşlarından Fevzi Zemzem de 1962 yılında Göztepe'ye transfer olduğunu ve takımda çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, "İyi ki gelmişim Göztepe'ye. Birbirimizi seven bir ekiptik. Üç büyüklerin cazip tekliflerini hepimiz reddettik." açıklamasında bulundu.

Stattaki törenin ardından Kiraz'ın cenazesi, Hamidiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Kiraz'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve İzmir'deki spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan ve daha sonra teknik direktör olarak da görev yapan "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

Göztepe'nin eski futbolcularından Halil Kiraz son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: AA

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