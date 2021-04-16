Göztepe, Galatasaray maçına hazır
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Göztepe, Galatasaray maçına hazır

Göztepe, Galatasaray maçına hazır
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

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Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Göztepe'de tedavisi devam eden Marko Mihojevic'in yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk de antrenmanda yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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