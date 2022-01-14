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Göztepe filede İstanbul'la rakip

Göztepe filede İstanbul'la rakip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda üst üste 5 galibiyet aldıktan sonra son 4 maçını kaybeden Göztepe, yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda üst üste 5 galibiyet aldıktan sonra son 4 maçını kaybeden Göztepe, yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 3-0 yenildiği rakibini bu kez mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Zirve ortağı Karşıyaka ise 14.00'te Sivrihisar Belediyespor'un konuğu olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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