Göztepe'den Thiam atağı
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Göztepe'den Thiam atağı

Göztepe'den Thiam atağı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü. Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve Fenerbahçe'yle de masaya oturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı. Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü, geçen sezon Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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