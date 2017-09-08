Göztepe'de Osmanlıspor Maçı Hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde ayak tenisi oynadı. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun'un katılmadığı antrenmanda transferi bugün açıklanan Milos Kosanovic de yer aldı.



Osmanlıspor maçı için son çalışmasını yarın yapacak Göztepe, daha sonra Ankara'ya gidecek.