Göztepe'de Beto Fenerbahçe'ye hazır

28.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:49

SÜPER Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayıp çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü Fenerbahçe 'yi ağırlayacağı maç öncesi kalede Beto 'ya güveniyor. Son 3 maçta rakip forvetlere yalnız 1 kez gol izni veren sarı-kırmızılıların en tecrübeli isimlerinden takım kaptanı Beto, Fenerbahçe önünde her iç saha mücadelesinde olduğu gibi taraftarların enerjisini arkalarına alacaklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e döndükten sonra İzmir'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde edip hiç yenilmeyen Göz-Göz'de Beto, aynı dinamizle sahada olacaklarını belirtti. Portekizli file bekçisi, "Maç bizim sahamızda olduğu için daha fazla önem taşıyor. Aynı dinamizmle, aynı mücadelemizle sahada olacağız" dedi. "Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var" diyen Beto, "Maç için hazırız. Sonuç için şu anda bir şey söylemek için erken. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Maç günü elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız" diye konuştu. Beto, son 3 haftada 1 gol yemesinin takım olarak koydukları performansın sonucu olduğunu belirterek, "Matematiksel olarak da ne kadar kalenizde gol görmezseniz galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır" şeklinde konuştu. Göztepe'nin 37 yaşındaki takım kaptanı, sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce UEFA Avrupa Ligi'nde Porto ve Sevilla formalarıyla 3 şampiyonluk yaşamıştı.DENİZ KADAH İLE DENİZ BEBEK BULUŞTUGeçen sezon Süper Lig'de son hafta oynadığı MKE Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin, oğluna futbolcunun adını koydu. Murat Cin, geçen sezon 26 Mayıs'ta 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasından önce, "Az önce cinsiyetini öğrendiğim oğluma galibiyet golünü atacak oyuncumuzun ismini koyacağım" şeklinde tweet attı. Murat Cin sözünü tutarak geçen hafta dünyaya gelen oğluna, 84'üncü dakikada attığı penaltı golüyle takıma galibiyeti ve kümede kalma müjdesini getiren Deniz'in ismini koydu. Göztepe, Deniz Kadah ve Deniz bebeği buluşturdu. Aileye konuk olan deneyimli futbolcu, minik adaşını kucağına alarak unutulmaz bir an yaşadığını söyledi. Murat ve Bedia Cin çifti ziyarette çocuklarının doğuştan Göztepeli olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

- İzmir