Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

11.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:54
Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, duran top ve şut çalışmaları ile idmanı tamamladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavisi devam eden Lamine Gassama katılmadı.

Bugün hava yolu ile Trabzon'a gidecek Göztepe, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
Karabağ, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan İlham Aliyev Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Sermiyan Midyat
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:58:17. #1.15#
title