Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, müsabaka için son çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, duran top ve şut çalışmaları ile idmanı tamamladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavisi devam eden Lamine Gassama katılmadı.

Bugün hava yolu ile Trabzon'a gidecek Göztepe, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz