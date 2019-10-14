Göztepe, başakşehir'i eski yıldızlarıyla vuracak

14.10.2019 13:16

SÜPER Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, rakibini eski yıldızlarıyla vurmayı planlıyor. Yaz döneminde turuncu-lacivertlilerden orta saha oyuncuları Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro ve golcü Stefano Napoleoni'yi transfer eden Göz-Göz'de teknik direktör Tamer Tuna, İstanbul'da oyun planını bu üç oyuncuya göre kuracak. Göztepe'ye önemli katkılar koyan üçlüye oldukça güvenen Tuna'nın futbolcularını ekstra motieve ettiği bildirildi. Göztepe'ye Başakşehir'den ilk imzayı atan Soner, 5 karşılaşmada 401 dakika görev alıp 1 gol kaydetti. Transferin son günü imza atan Mossoro 4 maçta 316 dakika sahada kalırken, Napoleoni ise yine 4 müsabaka 273 dakika oynadı. İtalyan forvet 4-0 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atıp yıldızlaştı.

Medipol Başakşehir'de ise teknik direktör Okan Burak ve Senegalli golcü Demba Ba eski takımlarına rakip olacak. Okan Buruk, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştırmıştı. Sarı-kırmızılılarda 25 lig maçına çıkan Buruk, 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Ardından görevden ayrılan genç teknik adam, Akhisarspor'a imza atmıştı. Demba Ba ise 2017-2018 sezonun ikinci yarısında Çin'in Shanghai Shenhua ekibinden Göztepe'ye geldi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen İzmir ekibinde 13 maça çıkıp 7 gol atan Senegalli, Beşiktaş'la deplasmanda oynanan maçın ardından Göztepe taraftarının protestosuna maruz kaldı. Beşiktaşlı futbolseverlerin tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdiği için eleştirilen Demba Ba sezon sonu Göztepe'den ayrılıp rekor ücretle Çin'e döndü. Bu sezon Başakşehir'de 5 lig maçında 238 dakika oynayan Senegalli golcü 1 kez ağları sarstı.

Kaynak: DHA