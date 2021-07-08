Gören şaşkına döndü! Bodrumda 0.33'lük su için 40 TL hesap

Lüks tatilin merkezi Bodrum, fahiş fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir lahmacunun 110 TL, dönerin 360 TL, hamburgerin 350 TL olduğu ilçede bu kez de su fiyatları dikkat çekti. Tatil cenneti ilçemizde bulunan ünlü bir plajda 0.33'lük su için 40 TL hesap yazıldı. 24 adet 0.33'lük suya toplamda 960 TL hesap geldi.

Fahiş fiyatlarıyla her yıl gündem olan Bodrum, lüks konusunda sınır tanımıyor. Plajların 10 bin liraya kadar çıktığı tatil cenneti ilçemizde, bu kez su fiyatları gündem oldu.

0.33'LÜK SU 40 TL

Sosyal medyada dolaşan bir adisyona göre, Bodrum'un ünlü bir plajındaki su fiyatı dikkat çekti. Birçok kişinin şaşırıp kaldığı adisyonda, 0.33'lük su için 40 TL hesap yazıldı.

8 LİTRE SUYA 960 LİRA YAZILDI

Adisyonda 8 tane 0.33'lük su için 960 lira fiyat biçildi. Su için istenen ücret sosyal medyada da büyük tepki çekti. Kullanıcılar 0.33'lük suyun 40 TL olmasına anlam veremedi.