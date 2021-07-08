Gören şaşkına döndü! Bodrumda 0.33'lük su için 40 TL hesap
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Gören şaşkına döndü! Bodrumda 0.33'lük su için 40 TL hesap

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Lüks tatilin merkezi Bodrum, fahiş fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir lahmacunun 110 TL, dönerin 360 TL, hamburgerin 350 TL olduğu ilçede bu kez de su fiyatları dikkat çekti. Tatil cenneti ilçemizde bulunan ünlü bir plajda 0.33'lük su için 40 TL hesap yazıldı. 24 adet 0.33'lük suya toplamda 960 TL hesap geldi.

Fahiş fiyatlarıyla her yıl gündem olan Bodrum, lüks konusunda sınır tanımıyor. Plajların 10 bin liraya kadar çıktığı tatil cenneti ilçemizde, bu kez su fiyatları gündem oldu.

0.33'LÜK SU 40 TL

Sosyal medyada dolaşan bir adisyona göre, Bodrum'un ünlü bir plajındaki su fiyatı dikkat çekti. Birçok kişinin şaşırıp kaldığı adisyonda, 0.33'lük su için 40 TL hesap yazıldı.

Gören şaşkına döndü! Bodrumda 0.33'lük su için 40 TL hesap

8 LİTRE SUYA 960 LİRA YAZILDI

Adisyonda 8 tane 0.33'lük su için 960 lira fiyat biçildi. Su için istenen ücret sosyal medyada da büyük tepki çekti. Kullanıcılar 0.33'lük suyun 40 TL olmasına anlam veremedi.

Gören şaşkına döndü! Bodrumda 0.33'lük su için 40 TL hesap
Gören şaşkına döndü! Bodrumda 0.33'lük su için 40 TL hesap
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (3)
FATİH GÜRLEYEN: Gitmeyin,,, gitmesseniz satamazlarda,,,, giden oldugu sürece degil 40 tl ye 400 tl ye bile satar....
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ÖZKAN KARAKAŞ: evden yazmakla olmuyor mesut bey 150 bin $ kira veren sen değilsin o hesap bence gayet uygun köy kahvesinde değilsin nasıl kahvehanede değil de starbucks ta kahve içiyorsun 20 katına aynı hesap haberciliğinde bir sınırı olmalı iyi seyirler
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GÖKHAN UZUNALİ : Burası Bodrum ! Burada tehlike çanları çalar. Sürekli bu gibi konular haber olur. Mekanlar 16 aylık bir sıkıntıdan çıkmış. Zaten sabit müşterisi olmayan bölge. Kime ne kaptırırsam kar modeli, O faturayı ödeyene gayet güzel olmuş. hak etmiş. Neden ? yapması gereken tek şey mekana girerken İyi günler !!! fiyat listenizi görebilir miyim demek. hepsi bu kadar,,, Şayet fiyat listesini görüp de bu mekana tekrar oturmuşsanız o zaman adisyon paylaşmanın adı bence terbiyesizlik veya görmemişlitir.
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