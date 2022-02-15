Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarına "bereket" yağdı

ÇELTİK, KONYA (AA) - Balıkesir'de, 160 bin dekar alanda birinci sınıf çeltik tarımının yapıldığı Gönen ve Manyas ilçelerinde son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de çeltik üretiminin ve baldo cinsi pirincin önemli merkezlerinden Gönen ve Manyas ovalarındaki arazilerde ekim işlemi mayıs ayında başlayıp 120 gün sonra hasada geçiliyor.

Çoğunlukla Manyas Barajı'ndan, kimi bölgelerde de artezyen kaynaklardan beslenen tarlalar bir yandan sürülerek ekime hazırlanırken diğer taraftan son yağışlarla istenilen ve beklenen doluluğa kavuştu.

Gönen'de 80 bin dekar alanda yılda 60 bin ton çeltik, bundan ise 30 bin ton pirinç elde ediliyor. Manyas'ta da 80 bin dekarlık tarlalardan 50 bin ton çeltik, bu ürünün işlenmesiyle 25 bin ton pirinç alınıyor.

Ayrıca, Gönen'deki 23 fabrikada birçok ilden getirilen 275 bin ton pirinç işlenerek "Gönen" markasıyla satışa sunuluyor.

"Su sorunumuz yok"

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine, bölgede son 3 yılda çeltikte verimin iyi olduğunu söyledi.

Geçen yıl hasadın ardından fiyatlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıların daha sonra giderildiğini belirten Danç, "Manyas'ın birinci ürünü çeltiktir, sulamanın yaygınlaşmasıyla 100 bin dönümü de aşacağız." dedi.

Türkiye'nin çeltikte yüzde 15-20 dışarıya bağımlılığının olduğunu aktaran Danç, ekim alanları arttığında bunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Danç, son yağışların üreticileri memnun ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suyun bol olması çeltik üreticileri için güzel bir durum. Tamam biz baraj suyundan yararlanıyoruz ama yer altı sularından da yaralanan arkadaşlarımız var. Bugün 100 bin dönüm arazi baraj suyundan sulanıyorsa 50 bin dönüm de üretici kendi imkanlarıyla suyu aktararak sulama yapar. Nereden yapar? Göllerden yapar, kendi artezyenleri vardır. Bazı yerlerde göl uzaktır, dere de yoktur. Yer altı suyuyla sulama yapılıyor. Şimdi suyun bol olması, barajda suyun bol olması, yer altı sularını da yükseltiyor. Bizim eski artezyenlerimiz var. Yani baraj, sulama gelmeden önce kullandığımız yer altı kuyuları var. Onlar şimdi bu mevsimden itibaren üstten taşmaya başlar. Biz bu artezyenlerden yeri geldiğinde 40 metreden su alamıyorduk. Yer altı suları da yükseldi. Su sorunumuz yok. Etrafımıza baktığımızda Gönen'de de barajlar dolmuş olacak. Orası bize göre biraz daha sıkıntı yaşıyordu ama bu sene daha şimdiden barajları doldu. Marmara Bölgesi bu konuda biraz daha avantajlı, bilhassa Güney Marmara daha avantajlı. Öyle bir sıkıntımız yok. Bütün ürünleri ekme şansımız var yani. Sadece çeltik değil, suya bağlı bütün ürünleri ekebiliriz."

"Elimizden geldiğince üretim yapmaya çalışıyoruz"

Üreticinin gübre fiyatlarında indirim beklediğini anlatan Danç, geçen yıl çiftçilerin yüzde 95'inin ürününü harmanda sattığını belirtti.

Çeltiğin kilogramının harman zamanında 4,5 lira iken daha sonra 7,5 liraya çıktığını kaydeden Danç, "Tüccarlar, fabrikalar bizden ucuza aldıkları çeltiği yüksek fiyattan almış gibi satıyorlar, bu durum bizi rahatsız ediyor. Biz elimizden geldiğince üretim yapmaya çalışıyoruz ama parayı başkaları kazanıyor." diye konuştu.

Hüseyin Danç, yüksek oranlardaki maliyetlerinin düşürülmesi için devlet desteğinin artırılması talebinde bulundu.

Çeltik üreticisi Serkan Güven ise 400 dekar alanda üretim yaptığı bilgisini verdi.

Girdi maliyetlerindeki artışa değinen Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Üretmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon nasıl olur, şu an bilemiyoruz. Yağışlar çeltik üretimimizi olumlu etkiliyor. Kış iyi geçtiği zaman su ile ilgili bir sorunumuz kalmıyor. Geçen yıl kış kurak geçmişti, o yüzden olumsuzluk yaşanmıştı. Bu sene yağmur, kar iyi yağdı. Barajlar doldu. Geçen yıla göre bu sezonun daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii burada devletimizin açıklayacağı taban fiyat da çok önemli."