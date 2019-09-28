Golsüz biten derbide öne çıkan başlıklar

28.09.2019 22:25

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde 0-0 biten Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinden öne çıkan başlıkları sizler için derledik.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde 7 kez top çalmayla sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Luiz Gustavo etkili bir performans gösterdi. Brezilyalı futbolcu 90 dakika boyunca 7 kez rakipten top çalarken sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi. Oyun içerisinde yaptığı müdahalelerle dikkat çeken Gustavo, Fenerbahçe adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.

BELHANDA MASKE İLE OYNADI

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesinden ameliyat olduğu için Fenerbahçe derbisinde maske ile oynadı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanmış daha sonra ameliyat olmuştu. Club Brugge ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sakatlığından dolayı oynayamayan Belhanda, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer aldı. Özel bir maske ile mücadelede forma giyen Faslı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

DERBİDE SEYİRCİ REKORU: 51 BİN 663

Galatasaray-Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.

Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.

GALATASARAY'DA YENİLMEZLİK SERİSİ 39'A ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini Fenerbahçe derbisinde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

JOHAN ELMANDER DERBİYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda tribünden takip etti.

LEMİNA YERİNİ ÖMER BAYRAM'A BIRAKTI

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 56. dakikada olan pozisyonda sakatlandı ve daha sonra oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi. Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde olan pozisyonda yerde kalan Lemina 59. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

SOFİANE FEGHOULİ ÇIKIŞ KARARINI BEĞENMEDİ

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oyundan alınınca bu kararı beğenmedi ve üzgün bir şekilde sahadan çıktı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisine 11'de başladı. Feghouli, 68. dakikadaki değişiklikte kendini görünce şaşkınlığa uğradı. 29 yaşındaki futbolcu yerini Emre Mor'a bırakırken, sahadan yavaş yavaş çıktı. Feghouli'nin sahayı terk ederken üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı.

SON 5 DERBİ BERABERE BİTTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi. Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maç şöyle:

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

GALATASARAY'IN FENERBAHÇE GALİBİYETİ HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile rakibine karşı galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar rakibini en son 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalinde yenmişti.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılıların rakibine karşı galibiyet hasreti de 7 maça çıkmış oldu. Aslan rakibini en 26 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.

Bu müsabakanın ardından oynanan hepsi lig maçı olmak üzere 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez mağlup olurken, 5 kez de berabere kaldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu-Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA