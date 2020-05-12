Gölpazarı'nda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
12.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:54
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hasan Bal (73) idaresindeki 11 AR 095 traktör, Reşadiye Mahallesi Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Hasan Bal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA