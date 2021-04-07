Gölköy'de veteriner hekimler hayvanlara şifa dağıtıyor
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Gölköy'de veteriner hekimler hayvanlara şifa dağıtıyor

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Gölköy'de veteriner hekimler hayvanlara şifa dağıtıyor

Gölköy ilçesinde görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığı için hizmetlerini sürdürüyor.

Gölköy ilçesinde görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığı için hizmetlerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veterinerler, salgın hastalıklarla mücadele programları kapsamında hayvan sahiplerine destek hizmeti sağlıyor.

Hayvanların kimliklendirme işlemlerini yapan ekipler, bulaşıcı olan ve verim kayıplarına sebep olan şap ile diğer aşılama çalışmalarını yapıyor.

İlçede yaklaşık 5 yıldır görev yapan Veteriner Hekim Mehmet Kalkan, AA muhabirine, iklim ve coğrafya şartlarının kendilerini zorlasa da işlerini severek ve azimle yaptıklarını belirterek, "Bu salgın döneminde ülkemiz ve milletimiz için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İlçedeki besiciler de desteklerinden dolayı veteriner hekimlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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