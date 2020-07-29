Gölete giren itfaiye eri misinaya takılarak boğuldu
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Gölete giren itfaiye eri misinaya takılarak boğuldu

Manisa'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri, serinlemek için arkadaşları ile birlikte girdiği gölette gözden kayboldu.

Gölete giren itfaiye eri misinaya takılarak boğuldu
29.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:11

Manisa'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri, serinlemek için arkadaşları ile birlikte girdiği gölette gözden kayboldu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda genç itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye erinin balçığa saplanan misinalara takıldığı tespit edildi.

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz Göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmak için Çelengöz Göleti'ne giden Kula İtfaiye Amirliği'nda görevli itfaiye eri Cihat Akkaş(26), arkadaşları ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Gölette arkadaşları ile birlikte bir süre yüzen Akkaş, arkadaşlarının sudan çıkmasının ardından kendisi de sudan çıkmak istedi. Karaya yaklaşık 15 metre kala dipteki balçığa saplanan otla misinasına takılan Akkaş, suda çırpınmaya başladı. Akkaş'ı kurtarmak için suya atlayan arkadaşları, suyun o bölgede dibe çekmesi ve balçığa saplanma tehlikesi yaşayınca Akkaş'ı su yüzeyinde çıkaramadı. Daha sonra Akkaş'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aniden derinleşen gölet ve çevresinde inceleme yaparken, Akkaş'ı kurtarılması için AFAD ve Deniz Altı Polis ekiplerine haber verildi. Manisa'dan gelen AFAD ekipleri Akkaş'ın son görüldüğü nokta ve akıntı yönüne gidebileceği noktalarda botla su yüzeyinde arama çalışması yaptı. AFAD'ın su yüzeyinde yaptığı çalışmadan olumlu bir sonuç çıkmayınca, devreye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Polis Kurbağa Adamlar girdi. Akkaş'ı bulmak için gece saatlerine kadar süren çalışmada saat 01.35 sıralarında suya giren polis kurbağa adamlar, yaklaşık 20 dakikalık arama kurtarma çalışmasının sonucunda saat 01.55 sıralarında Akkaş'ın bedenine ulaştı. Karaya çıkarılarak müdahale yapılan Akkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarılan Akkaş'ın, olta misinalarına takıldığı ve balçığa saplanan misinalar yüzünden yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkaş'ın cansız bedeni çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerine olta misinaları takıldığı tespit edildi. Akkaş'ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan acı haberi alan Akkaş'ın ailesi, yakınları ve mahalleli vatandaşlar Çelengöz Göleti'ne akın etti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında acı bekleyiş yaşayan aile fertleri, genç itfaiye erinin cansız bedeninin sudan çıkarılması ile yıkıldı. Akkaş'ın vefat haberi Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

(Hasan Yiğen/İHA)

Kaynak: İHA

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