Göle Doğalgaza Kavuşuyor

Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, ilçede başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

İsmailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bu yıl nisan ayında başlanan doğalgaz altyapı çalışmalarının sonuna gelindiğini belirtti.

Bu kıştan itibaren kısmen de olsa ilçede doğalgaz kullanımına geçmeyi palanladıklarını ifade eden İsmailoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz kısmen de olsa ilçeyi doğalgaza bu kış kavuşturmak. Bizim planımız bu. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Hat döşemesi ve abone bağlantılarına geçildi. Yani çok ciddi bir aksilik olmazsa güzel ilçemiz kışın kısmen de olsa doğalgaz alacak."