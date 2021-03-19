Gölbaşı'nda Kovid-19 denetimi

Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal'ın da katıldığı denetimlerde pastane, market ve çeşitli iş yerleri kontrol edildi.

Köksal, vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yapılan denetimlere Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Çağrı Çeribaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi