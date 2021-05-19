Gölbaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kortejle kutlandı

Gölbaşı Kaymakamlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej düzenledi.

Gölbaşı Kaymakamlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinlikte, Gölbaşı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu motorize ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı araçlarından oluşan kortej, marşlar ve türküler eşliğinde caddeleri dolaşarak vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, kortej öncesi yaptığı açıklamada, "Pandemi dolayısıyla etkinliklerimiz mevcut tedbirler kapsamında yürüyor ama bu, coşkumuzu hiçbir zaman azaltmayacak.

Bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kortejin geçişi sırasında vatandaşlar, evlerinin pencereleri ve balkonlarından destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal