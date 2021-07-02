Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı
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Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri'ne Türkiye'nin her yerinden hayvanlar gelmeye başladı.

Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri'ne Türkiye'nin her yerinden hayvanlar gelmeye başladı.

Oğulbey Mahallesi 10. Km'de hizmete giren Kurban Kesim ve Satış Yeri'nin hazırlıkları son sürat devam ediyor. Açılış töreni öncesi hazırlıkların tamamlandığı tesise Türkiye'nin her yerinden ilk kurbanlıklar gelmeye başladı. Toplam 2000 adet büyükbaş, 2000 adet de küçükbaş hayvanın geldiği tesiste; kurban fiyatları büyükbaşta kilosu 30 ile 32 TL arasında değişirken, küçükbaşta canlı kilo hayvan fiyatı 30 ile 32 TL arasında değişiyor.

"Bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor"

Türkiye'nin en modern kesimhane, mezbahane, kesim alanı ve et entegre tesisini hizmete açtıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Burası aynı zamanda çok amaçlı bir tesis oldu. Sel, deprem gibi afet alanlarında toplanma alanı olarak ve tarım fuar alanı olarak da kullanacağız. Toplamda 100 bin metrekare alana kurulan tesisimiz; A ve B Blok olmak üzere toplam 8.530 metrakare kapalı alandan oluşuyor. bin 680 adet büyük baş hayvan kapasiteli 56 adet padok, bin adet küçük baş hayvan kapasiteli 16 adet padok, 4 adet 120 büyük baş hayvan kesim kapasitesine sahip mobil kesim ünitesi, 1 adet 250 küçük baş hayvan kesim kapasitesine sahip mobil kesim ünitesi tesisimiz içerisinde yer almakta. Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda 1 adet 175 metrekare alana sahip idari bina, 2 adet umumi banyo/tuvalet binası, 2 adet zabıta noktası, 1 adet güvenlik noktası, 500 araç kapasiteli 12 bin 500 metre alana sahip binek araç otoparkı, 200 araç kapasiteli 5.500 metrekare alana sahip tır otoparkı ve toplam 1.5 km asfalt iç yolları ile 120 ton kapasiteli su deposunun yapımını da tamamladık. Tesisimiz içerisinde yer alan mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş 250 küçükbaş kesimi gerçekleşebilecek. Alanda küçükbaş kesimi için bir, büyükbaş kesimi için ise 4 adet mobil kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. 8 dakikada 8 parça olarak teslim edeceğiz. Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşündük ve bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. İçerisinde bulunduğumuz alanda 6-19 Eylül tarihlerinde çok önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapacağız. Tarım Fuarı vesilesiyle 65 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara'mız ve Gölbaşı'mızın ekonomisine katkı demek. Gelen turistlerin Gölbaşı'mızın güzelliklerini görmeleri ve Ankara'yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu aşamada, Gölbaşına gelen ziyaretçilerimizin Gölbaşında konaklamaları, esnafımızdan alışveriş yapmaları için konunun tarafı tüm STK'larımızla yakın zamanda bir araya geleceğiz. Misafirlerimiz Gölbaşı konukseverliğiyle, güler yüzüyle ağırlayacağız."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı
Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı
Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı
Gölbaşı kurban satış ve kesim yerine kurbanlıklar gelmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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