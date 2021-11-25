Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik - Haberler
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Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Yerel

Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek düzenlenen akşam yemeğinde Gölbaşı öğretmenleri ile bir araya geldi.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek düzenlenen akşam yemeğinde Gölbaşı öğretmenleri ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen yemekte Gölbaşı ilçe okullarında görevli öğretmenler ile bir araya geldi. Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal'da katıldı. Keyifli ve renkli anlara sahne olan yemekte Ankara Modern Orkestrası sahne aldı. Orkestranın eğlenceli şarkıları eşliğinde keyifli bir gün geçiren öğretmenler Öğretmenler Günü'nü doyasıya kutladı.

"Öğretmenlerimin çizdiği yolda hareket ediyoruz"

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çok değerli öğretmenlerimin çizdiği yolda hareket ediyoruz. Bugün de siz değerli öğretmenlerim sayesinde Gölbaşı'nda belediye başkanlığı yapıyorum. Bizlerde emeği geçen siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu mutlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik

Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik

Gölbaşı Belediyesinden Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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