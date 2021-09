God Of War Ragnarok'tan ilk fragman yayınlandı

PlayStation'ın merakla beklenen oyunu God Of War Ragnarok'ün ilk fragmanı PlayStation Showcase 2021 ile yayınlandı.

Sony'nin yayıncılığını yaptığı God Of War Ragnarok'ten üç dakikalık bir fragman yayınlandı. God Of War Ragnarok'ün fragmanında Kratos ve Atreus'un birçok antik yunan ve İskandinav tanrıları ve yaratıklarıyla karşı karşıya geldiğini gördük.

God Of War Ragnarok, serinin dokuzuncu oyunu ve 2018 yılında çıkmış ödüllü God Of War'un devam oyunudur. God Of War, Kratos'u İskandinav tanrıları ve canavarlarıyla karşı karşıya getirerek Antik Yunan'dan İskandinav'a kadar olan seçim çerçevesi ele alınmış.

Fragmandaki sinematikler temelde neyin oyunda ne ile karşılaşacağımıza dair ipucular göstermektedir. Ragnarok, dünyanın sonunu önlemek için Odin ile nihai savaşa girer. Kratos'un kazanmak için seyahat etmesi ve savaş tanrısı Tyr'i yanına alması gerekmektedir. Atreus ise gerçekte kim olduğu hakkında umutsuzca cevaplar aramaya başlar.

God Of War için henüz belirli bir çıkış tarihi yok, ancak God Of War Ragnarok, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 2022'de çıkacak.

GOD OF WAR RAGNAROK FRAGMANI