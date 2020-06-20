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Göçmen sporcuların hayatları | #4: Afganistan'dan Avustralya'ya

Shegofa Hassani

Football United, New South Wales Üniversitesi’nin düzenli, ücretsiz ve erişilebilir futbol aracılığıyla gençleri geliştirmeyi, liderlik ve rehberlik aracılığıyla gençlere yol göstermeyi ve katı gözlem ve değerlendirme aracılığıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan bir programdır.

Göçmen sporcuların hayatları | #4: Afganistan'dan Avustralya'ya
20.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:48



Shegofa Hassani





Football United, New South Wales Üniversitesi’nin düzenli, ücretsiz ve erişilebilir futbol aracılığıyla gençleri geliştirmeyi, liderlik ve rehberlik aracılığıyla gençlere yol göstermeyi ve katı gözlem ve değerlendirme aracılığıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan bir programdır. Football United programı Myanmar ve Avustralya’da, özellikle de Irak, Suriye, Afganistan, Myanmar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan’dan gelen mülteci ailelerin sayıca yüksek olduğu bölgelerde faaliyet göstermektedir.



Bize hikayeni anlatır mısın?


Avustralya’ya geldiğimde 9 yaşındaydım. Afganistan’dan savaş yüzünden kaçtık çünkü güvenli bir geleceğimiz olmayacağını düşünüyorduk. Futbol oynamaya parkta, babam ve erkek kardeşlerimle başladım. Erkek kardeşlerim bir kulüpte oynamaya başlayınca doğal olarak ben de onların yaptığını yapmak istedim ama annem kültürümüz ve insanların hakkımızda söyleyeceği şeyler yüzünden başta isteksizdi. Annemi oynamama izin vermesi için ikna ettik ve 12 yıldan uzun süredir oynuyorum. Şu anda Football United’da hem antrenör hem de oyuncuyum. Afgan kızlardan oluşan, Sydney United Girls diye bir takımı çalıştırıyorum. Her sene Afgan Ulusal Futbol Turnuvası’na katılıyoruz.

Kızlarımızdan hiçbiri Afganistan’da futbol oynamamıştı, çünkü orada kızların oynamasına izin verilmiyordu. Tabii artık bu durum değişti, milli takımımız var.


Fotoğraflarda ne anlatmaya çalıştın? Daha derin bir anlamları var mı?


Fotoğraflarda, Sydney United Girls’ün, Sydney’de yaptıkları bir antrenmanındaki Shogofa Rahimi var. O da spor seven erkeklerin olduğu bir ailede büyümüş. Futbol tutkusu daha çocukken, erkek kardeşleriyle oynarken başlamış. Fakat kültürel engeller ve ailesi sebebiyle tutkusunun peşine düşme konusunda kararsız kalmış. Futboldan umudu kestiği yılların ardından, erkek kardeşi ona takımı anlatınca Sydney United Girls’de oynama fırsatı bulmuş. Annesiyle babası başta bu durumu onaylamasalar da, bunu kabul etmeyi öğrenmişler ve onu hayallerinin peşinden koşması için teşvik ediyorlarmış.



Kızların, hava kararana kadar sürse bile mutlu oldukları antrenman sırasındaki hallerini yakalamak istedim. Antrenmanlarımızı kulüp tesislerine erişimimiz olmadan, parkta yapıyoruz.


Futbol siz ve çevreniz için neden önemli?


Futbol sahasındayken kendimi en doğal halimde gibi hissediyorum. Orası kendimi en güçlü hissettiğim ve etrafımdaki insanlarla en çok bağ kurduğumu düşündüğüm yer. Ve son zamanlarda bana Afgan çevremle ve kültürümle yeniden ilişki kurma fırsatı verdi. Bu benim çevrem için çok önemli, çünkü hala Afgan kızların spor yapmaması gerektiğini düşünüyorlar ve bu da bize onları haksız çıkarma ve hem aktif hem de sosyal çevremizle bağlantılı olmamızı sağlıyor.


Şimdi Avustralyalılarla futbol oynuyor musun? Avustralyalılar hakkında ne düşünüyorsun?


Evet. Kendi kendimize meydan okumak için turnuvalara katılmaya ve hazırlık maçları ayarlamaya çalışıyoruz. Afganlardan oluşan bir takım olsak da, antrenmanlarımıza herkes davetli. Avustralyalıları kibar ve misafirperver buluyoruz.


Gelecekle ilgili hedeflerin neler?


Her gün daha fazla Afgan kızın büyük hayaller kurmasını ve bu hayallerin peşinden koşmasını istiyorum. Çok fazla kızımız hayal kurup, o hayalin peşinden kültürel, aile kaynaklı ve finansal engeller sebebiyle gidemiyor. Engelleri güven inşa ederek, görünür olarak ve kendi işimizi yaparak kaldırmayı amaçlıyoruz.


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