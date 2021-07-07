Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor
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Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası adıyla bir futbol turnuvası düzenleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası adıyla bir futbol turnuvası düzenleniyor. Turnuvada başarı sağlayan takımlara birbirinden değerli ödüllerin verileceği öğrenildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 35 yaş üstü vatandaşları spora teşvik etmek, tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'yi tanıtmak ve sporu her kesime yaymak amacıyla düzenleyeceği Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupasında birbirleriyle karşılaşacak takımlar belirlendi. Turnuvaya profesyonel ve amatör liglerde spor yapmış sporcular, 35 yaş üstü vatandaşlar katılabiliyor. 32 takımın katılacağı turnuva, 10 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

Turnuvaya katılan sporcular, eleme sistemiyle müsabakalara çıkacak. Karşılaşmalar ŞUTİM Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri, Yenice Spor Tesisleri ve 11 Nisan Spor Kompleksinde oynanacak. Turnuvada dereceye giren takımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli ödüller verileceği belirtildi.

Başkanlık Kupası kura çekiminde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk "35 yaş üstü vatandaşlarımızı spora teşvik etmek ve Göbeklitepe'nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla bu organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da katılımcıları spor alanında motive etmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, pandemi nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalındığını belirterek müsabakalarda ilk 15 dakikanın son derece önemli olduğunun altını çizdi. Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ise başkanlık turnuvasının tüm sporculara aydınlıklar, güzellikler getirmesini temenni etti. Şanlıurfa ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan da müsabakalarda saha içi sükünetin önemine değinerek turnuvanın kazasız bir şekilde geçmesini diledi. Konuşmaların ardından öfke kontrolü ile ilgili bilgi programa katılanlarla paylaşılırken "Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası" kurası çekilerek fikstür belirlendi. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor
Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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