GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık: "Veri kaybetmek para kaybetmekle aynı şey"

25.09.2019 16:00

GlassHouse, teknoloji ve iş dünyasını GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde bir araya getirdi. Farklı sektörlerden profesyonellerin katıldığı etkinlikte, günümüz iş dünyasının olmazsa olmazı bilişim teknolojileri (BT), bulut bilişimi ve veri güvenliği konuları masaya yatırıldı.



Türkiye'nin önemli kuruluşlarının dijitalleşme yolculuğuna hizmet, ürün ve çözümleriyle katkı sağlayan GlassHouse, dijital dönüşümün bugününü ve yarınını GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde masaya yatırdı. Düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin öncü şirketlerinin BT yöneticilerini ve iş dünyasından profesyonelleri bir araya getirdi. Açılış konuşmasını GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık'ın yaptığı zirvede, SAP'nin Türkiye'deki en büyük servis iş ortaklarından olan GlassHouse'un SAP hizmetleri ve Cloud ürün ve çözümleri tanıtıldı. Etkinlikte ünlü Dağcı Nasuh Mahruki de 'Kendi Everest'inize Tırmanın' başlıklı bir sunum yaparak, felaketlere karşı nasıl hazırlıklı ve tedbirli olunabileceğine dair kendi deneyimlerinden kesitler anlattı.



"Veri kaybetmek para kaybetmekle aynı şey"



GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, "Dijitalleşen dünyada veri kaybetmekle para kaybetmek aynı şey. Dolayısıyla lider şirket olabilmenin yolu dijitalleşmeden geçiyor. Şirketlerin hızlı bir şekilde dijitalleşmesi gerekiyor ve dijitalleşmeyen şirketler yok olmaya mahkum olacaklar." dedi.



Bağrıaçık, "Şirketlerin rakiplerinden farklılaşması için iş süreçlerinde özgünlüğe odaklanması gerekiyor bunun sonucunda şirketlerin BT yöneticilerinin dijitalleşmeye yatırım yapması gerekiyor. Orta ve uzun vadede baktığımızda Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girebileceğini düşünüyorum. Ekonomik büyümenin ön şartı dijitalleşmeden geçiyor" şeklinde konuştu.



"BT birimlerinin özellikle Buluta geçiş sürecinde uzman desteğine ihtiyacı var"



Etkinlikte yapılan bilgilendirmede; 2020 itibariyle işletme ve kurumların iş yükünün yüzde 92'si bulut veri merkezleri tarafından karşılanacak; sadece yüzde 8'i geleneksel veri merkezleri tarafından işlenecek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de BT yöneticileri yeni nesil teknolojileri kullanarak iş birimlerinin isteklerine daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde cevap vermeye başlıyor.



Bulut bilişim için dünya çapında yapılan yatırımların 3 yılda neredeyse iki katına çıktığını söyleyen GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, "Bulut bilişimle birlikte işletmeler artık büyük donanım maliyetlerine katlanmak zorunda değil, büyük BT yatırımları yapmalarına da gerek kalmadı. Bugün itibariyle dünyadaki tüm şirketlerin yüzde 90'ından fazlası zaten bulut bilişim kullanıyor. Yapılan araştırmalar BT yöneticilerinin bazı bilişim altyapılarını kendi kurumlarının ortamlarında barındırmayı tercih ettiğini ve bazı BT altyapılarını buluttan kaynak olarak tüketmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. SAP HANA geçişleri, BT altyapılarının buluta geçişini hem dünyada hem de ülkemizde hızlandıracaktır." dedi.



GlassHouse'un sektördeki uzmanlığı ile gerek kurum içerisinde gerekse bulut ortamında destek verdiğini söyleyen Bağrıaçık, özellikle üretim yapan kurumlarda ihtiyaç duyulan birden fazla bulut çözümü ihtiyacı için de hibrit bulut yetkinliği ve tecrübesi ile çözüm üretebilecek tek çözüm sağlayıcı konumunda olduğunu kaydetti.



"Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkımızı sürdüreceğiz"



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital dönüşüme pazar lideri olarak katkı sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Bağrıaçık, "Genişleyen ve yeniden yapılanan kadromuzla BT dönüşümü konusunda ülkemizin ilk 500 şirketine hizmet sunarak 2019 yılında personel sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Veri yedekleme ve iş sürekliliği alanında Türkiye'nin sektör lideri olarak, Bulut bizim için bir operasyon modeli ve iş yapış şeklidir. Bizim modelimizde GlassHouse Cloud hem Türkiye'de kendi kurduğumuz Tier 4-ready bulut ortamını hem de Microsoft Azure gibi ortaklarımız tarafından sağlanan ortamları kapsıyor. Kurulduğu 2004 tarihinden beri Türkiye'nin en değerli markalarının BT altyapı ihtiyaçlarını karşılayan GlassHouse, müşterilerinin bulut teknolojilerine geçişinde de BT birimlerine destek olmaya hazırdır. Bu amaçla ilerleyen süreçte bulut teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda sunduğumuz hizmetleri yurtdışına taşımak da önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında" diye konuştu.



"Başarı; tutku ve inancın birleşimiyle doğar"



Zirvede konuşma yapan ünlü dağcı, fotoğrafçı ve yazar Nasuh Mahruki, "Herkesin tırmanacağı bir Everest'i vardır. Herkes kendine meydan okumalı ve kendiyle yarışmalıdır" diyerek sözlerine şöyle tamamladı: "Başarı ve mutluluk zihnin haritasıdır. Başarıya ulaşmak için mutlaka bir hedef belirlenmelidir çünkü hedefler motivasyon için temel oluşturur. Zamanı ve kaynakları kullanmak başarının sırrıdır ama bu tek başına yeterli değildir. Hayatın içinde kendimizi aramak ve potansiyelimizi bilmek esas başarıyı getirir".



Sektörün önemli isimlerinin sunumlarını yaptığı zirve, katılımcıların yoğun ilgisi ile akşama kadar devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA