Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesinin üçüncü yılında kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması ile kadınlar, daha önce sınıf içinde verilen eğitimleri online olarak alabilecek. Ayrıca ürettikleri ürünleri bu uygulama üzerinden dijital mağazaya yükleyebilecek.

'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi, teknolojinin gücünü kullanarak kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmaya devam ediyor. 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi kapsamında daha fazla kadına ulaşmak ve teknoloji kullanım penetrasyonunu artırmak amacıyla bir mobil uygulama geliştirildi. Kadın kursiyerler, girişimcilikte önce kadın mobil uygulaması ile daha önce sınıf içinde verilen eğitimleri online olarak alabilecek. Ayrıca, ürettikleri ürünleri bu uygulama üzerinden dijital mağazaya yükleyebilecek. 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi kapsamında bugüne kadar sınıfiçi eğitimlerle 20 ilde 26 binden fazla kadına ulaşan Türkiye Vodafone Vakfı, bu eğitimleri dijital dünyaya aktararak 81 ildeki Halk Eğitimi Merkezi (HEM) üyesi kadın girişimcilere ulaşmayı hedefliyor.

Girişimcilikte önce kadın mobil uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat Aşım, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ve Girişimcilikte Önce Kadın Proje Katılımcısı Enhar Doğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

"Daha çok kadınımızın potansiyelini ve gücünü ekonomimize katmalıyız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat Aşım, şunları söyledi: "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen projelerden biri olan 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesinin amacı sosyal ve ekonomik imkanları kısıtlı kadınlarımızın eğitim yolu ile girişimcilik becerilerinin artırılmasını, istihdama katılmalarını ve sosyal ekonomik imkanlarının artmasını sağlamaktır. Proje ile kadınlar grişimciliğe ilk adımını atacak ve kendi el emeği ürünlerini internet üzerinden satarak ekonomiye katkıda bulunacaklardır. Kadınlarımızın ekonomik hayata katılım oranları bizleri mutlu etse de takdir edersiniz ki yeterli değildir. Daha çok kadınımızın potansiyelini ve gücünü ekonomimize katmalıyız. Bu sebeple mobil teknolojilerin yardımıyla 81 ilden yüz binlerce kadına ulaşmayı ve eğitim vermeyi hedefliyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, paydaşlarımızla birlikte hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye'ye kazandıracak olmaktan büyük heyecan duymaktayız".

Kadınların ekonomiye katılımının 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' demek olduğuna dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların girişimciliğe özendirilmesini, kadın işgücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemli buluyoruz. Değerli proje ortaklarımızla 3 yıl önce 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesini hayata geçirirken, işini kuran, hatta istihdam oluşturan güçlü kadınlar yetiştirmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada, 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim vererek yaklaşık 43 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizi ilk günkü heyecanla sürdürüyor ve erişimimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Teknolojinin gücünü yanımıza alarak daha fazla kadına ulaşma ve teknoloji kullanım penetrasyonunu artırma hedefiyle Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması'nı geliştirdik. Bu uygulamayla, kadınlara online eğitim alma ve ürünlerini dijital mağazamıza yükleme imkanı veriyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınlara yönelik sosyal yatırımlarımızı ve onlara istihdam oluşturmaya yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz".

Toplantının moderasyonunu da üstlenen Çağla Şıkel, şunları kaydetti: "'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi, şahsen benim de çok takdir ettiğim, çok kıymetli bir proje. Kadın istihdamını, kadın girişimciliğini destekleyen bir proje. Bugüne kadar binlerce kadını ekonomik hayata kazandırdı. Bu kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunma imkanı buldu, hem de özgüven kazandılar. Kendilerini daha güçlü ve yetkin hissetmeye başladılar. Bu önemli bir nokta. Çünkü kadınlara gerekli imkanları sunduğunuzda, son derece üretken olabilirler. Yeter ki ellerinden tutalım ve onları doğru yönlendirelim. Özellikle ülkemizde kadınların desteklenmesine büyük ihtiyaç var. Bu nedenle, 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi gibi projelerin artmasını ve ülkemizin dört bir yanında kadınlara sunulan fırsatların çoğalmasını diliyorum".

Proje katılımcısı ve geçen yılın Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Birincisi Enhar Doğan ise şöyle konuştu: "50 yaşındayım. Ev hanımıyım. Aynı zamanda, deri çanta ve cüzdan üretiyorum. Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra evlendim. İki çocuk sahibi oldum. Kendimi aileme adadığım için çalışma fırsatım olmadı. Bundan 3 yıl önce eşimde gelişen böbrek yetmezliği ve sonrasında başlayan zorlu organ nakli maratonu beni ailemize destek olabilmek amacıyla çantalarıma yönlendirdi. Bu zor dönemde Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesine dahil oldum. Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'nda birinci seçildim. Kazandığım can suyu sermayesi ile kendi atölyemi açtım. Artık, kapısını kendi anahtarım ile açtığım bir atölyem var. Bu projeyle karşılaştığımdan beri hem daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor, hem de işimde daha emin adımlar atabiliyorum. Şimdi de girişimcilikte önce kadın mobil uygulaması ile ürünlerimi siteye artık daha kolay ve hızlı yükleyebileceğim. Girişimcilikte önce kadın projesi, çalışmak ve üretmek için çabalayan kadınlara yönelik harika bir fırsat. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum".

Kadınlara cepten online eğitim

Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması ile, 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi ve Halk Eğitimi Merkezleri ile daha önce hiç ilişkisi olmamış kadınların yanı sıra Halk Eğitimi Merkezleri'nden mesleki eğitimini almış ama ürün satmaya başlamamış kadınlara ve projede halihazırda aktif olan kadınlara ulaşılması hedefleniyor. Uygulama, daha önce proje katılımcısı olan kadınların Halk Eğitimi Merkezleri'nde sınıfta aldığı girişimcilik ve teknoloji eğitimlerini mobil uygulama üzerinden alabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, Halk Eğitimi Merkezleri'nde mesleki eğitimini alan ve bu uygulama sayesinde girişimcilik ve teknoloji eğitimlerini tamamlayan kadınlar, uygulama üzerinden internet adresindeki dijital mağazaya ürünlerini yükleyebiliyor ve ürünlerini yine uygulamadaki profil sayfası üzerinden takip edebiliyor. Kadınlar, her yıl düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'na da mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

2 yılda 26 binden fazla kadına ulaşıldı

Yapılan bilgilendirmede; kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesi ile 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına Halk Eğitimi Merkezleri'nde teknoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler verilerek yaklaşık 43 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturuldu. Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan projenin internet adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak el emeklerini kazanca dönüştürebiliyor. Dijital mağazada bugüne kadar 32 bin ilan verildi, 210 bin TL'den fazla satış yapıldı. - İSTANBUL