Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu Tekirdağ'da, fabrikada çalışırken işinden ayrılıp lavanta fidesi üretimine başlayan Ceyda Tülmen, bu fideleri çeşitli illerin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

Tekirdağ'da, fabrikada çalışırken işinden ayrılıp lavanta fidesi üretimine başlayan Ceyda Tülmen, bu fideleri çeşitli illerin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

Tülmen, Saray ilçesinde bir fabrikada çalışırken 2014 yılında gittiği Bulgaristan'da lavanta üretimini inceledi.

Türkiye'ye döndükten sonra işinden ayrılan ve lavanta fidesi yetiştirmeye başlayan 34 yaşındaki Tülmen, ürünlerini Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra Moldova, Karadağ, Türkmenistan ve Azerbaycan'a da göndermeye başladı.

Lavanta fidesi yetiştiriciliğine 7 dönümlük alanda başlayan Tülmen, şimdi 50 dönümde yılda yaklaşık bir milyon fide üretiyor.

Lojistik firması da kurdu

Tülmen, AA muhabirine, Bulgaristan'dan döndükten sonra fide üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kendi firmasını kurduktan sonra Bulgaristan'dan sertifikalı lavanta fideleri aldığını belirten Tülmen, "Dikim yaparken 60-70 kişilik ekiple çalışıyoruz. Yabani otları tarladan temizliyoruz. Ekim ayında da fidelerin satışını yapmaya başlıyoruz. O zaman da yine 30-40 kişiye çalışıyoruz. Sürekli kadın işçilerle çalışıyorum." dedi.

Tülmen, kadınların, iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğine işaret ederek, "Bütün kadınlar bu işi yapabilir. Korkmasınlar, ben yaptıysam diğer kadınlar da yapabilir. Ben lavanta fidesi üretiminin yanında lojistik firması da kurdum. Lavantayla tanıştıktan sonra işlerim güzel gitti ve işimi büyüttüm. Gerçekten para kazandıran bir iş." diye konuştu.

Lojistik firmasında 7 tırı olduğunu ve hepsinin yurt içinde çalıştığını anlatan Tülmen, "Fabrikada emir altında çalışıyordum, şimdi işimin patronu oldum. Kendi işini yapmak fabrikada emir altında çalışmaktan daha keyifli. Burası daha yorucu daha çok sorumluluk gerektiriyor ama tarlada olmak daha huzurlu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA