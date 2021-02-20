Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından

20.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:08
Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaraspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz." dedi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaraspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerin birbirleriyle oynamasının kendilerini Ankaraspor maçını kazanmaya mecbur ettiğini söyledi.

Oyuncuların oyun disiplini içinde istekli ve arzulu, canla, başla mücadele ettiğini vurgulayan Şengül, "11 maçtır kazanan ve 15 maçtır da kaybetmeden Giresunspor takımı var. Her türlü övgüyü hak ediyor bu oyuncu grubu." diye konuştu.

Şengül, iç sahada ve deplasmanda takım ayırt etmeden oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kötü oynadığımız maçlar da oluyor ama mücadelemizle onu kapatıp maçı lehimize çevirmesini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp Giresun'un hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız. İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz. Buna inandık, mücadelemiz, her şeyimiz bu yönde, bunu elde etmek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Ankaraspor cephesi

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise Giresunspor'u tebrik ederek, "Hiçbir başarı tesadüf değildir, futbolun gerçeğini bilerek iyi ve birlikte oynuyorlar. Kapanıyorlar, iyi savunma yapıyorlar, iyi gidiyorlar, kalitelerini bilerek oynuyorlar, şansa da yanlarında. Buldukları pozisyonları değerlendiriyorlar, iyi gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özat, 7 kez antrenman yapıp ikinci maçlarını oynadıklarını belirterek, "Bugün daha iyi mücadele, daha iyi oyun vardı. Kaçırdığımız pozisyonlar yediğimizden daha netti. Bundan sonraki maçlarda puan almaya, alamazsak da oyun anlayışımızı oturtmaya çalışacağız. Biz zoru başarmaya geldik. Oyuncuların oyun anlayışı, pozisyon bilgileri zayıf. Farklı bir dizilişle oynuyoruz, bunu öğrenmeleri de zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 19:13:07. #1.15#
title