Giresunlu kadın çiftçiler yöresel ürünlere sahip çıkıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında Piraziz İlçesi Aydere Mahallesindeki Kadın Çiftçilere, Bakanlığın "Tarladan Sofraya Sloganı" çerçevesinde makine ekipman desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında Piraziz İlçesi Aydere Mahallesindeki Kadın Çiftçilere, Bakanlığın "Tarladan Sofraya Sloganı" çerçevesinde makine ekipman desteği sağlandı.

Konuyla ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın yaptığı açıklamada "Kendi ürettikleri çeşitli yöresel ürünleri internet yoluyla pazarlamasını yapan Kadın Çiftçilerimiz gelen taleplere cevap vermek için ihtiyaç duydukları makine ekipman için İl Müdürlüğümüze yaptıkları başvuru neticesinde GİRKAP Projesi kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Kadın çiftçilerimizin bir araya gelerek oluşturdukları birliğe, fındık kavurma fırını ve ekipmanları, hamur yoğurma makinesi ve ekipmanları, püre makinesi ve ekipmanları için hibe desteği yapılmıştır. Tarımsal ürünleri işlemeleri yanında gelen yoğun taleplere yetişmek için komşu köylerden de yöresel ürünleri alarak diğer üreticilere de ürünlerini pazarlama imkanı sağlayan bu modelin bölgemizde yaygınlaştırılarak, üretim kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı