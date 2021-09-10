Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı
Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles - Haberler | Ekonomi

Giresun'da sahil kesiminde yağışlar sebebiyle fındığı kurutmakta zorlanan üreticiler, hava şartlarının daha uygun olduğu iç bölgedeki Şebinkarahisar ilçesine gidiyor.

Giresun'da sahil kesiminde yağışlar sebebiyle fındığı kurutmakta zorlanan üreticiler, hava şartlarının daha uygun olduğu iç bölgedeki Şebinkarahisar ilçesine gidiyor.

Ağustos başında başlayan sezonda hava şartlarının genel olarak yağışlı ve bulutlu olması, üreticinin fındığını kurutmasını zorlaştırdı. Kentte bazı üreticiler çareyi fındıklarını sahilden yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta, Sivas sınırındaki Şebinkarahisar ilçesine taşımakla buldu.

Sahil kesiminden farklı olarak kuru, sıcaklık derecesi yüksek ve güneşli gün sayısının fazla olduğu Şebinkarahisar'a gelen üreticiler, ilçedeki boş alanlara serdikleri fındıklarını kurutmak için mesai harcıyor.

Geceyi araçlarında ve çadırlarda geçiren fındık üreticileri, ürünün başında 24 saat bekliyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene bölgeye gelen çiftçi sayısında çok ciddi artış olduğunu söyledi.

Sıcak ve kuru bir havaya sahip ilçede fındıkların birkaç gün içerisinde tam anlamıyla kuruduğunu ifade eden Yılancı, "Aynı toprağın çocuklarıyız. Allah bize bu güneşi vermiş. Biz de bu coğrafyada Giresunlu hemşerilerimizle güneşten yararlanıyoruz." dedi.

Kentin yollarının adeta fındıklarla kaplandığına işaret eden Yılancı, "Şu anda Şebinkarahisar doğal fındık harmanı görünümünde. Boş alanlarımız ve yollarımız fındıklarla kaplı." diye konuştu.

"İnşallah üç gün sonra kurutup sahile götüreceğiz"

Merkez Mesudiye köyünden gelerek ilçede fındık kurutan üreticilerden Alaaddin Yıldız, sahil kesiminde yaklaşık 20 gündür yağmurlu hava olduğunu belirterek, hasat zamanında dahi ıslandıklarını aktardı.

Mahsul kurumadığında çürüme riskinin olduğuna işaret eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada fındık üç günde kuruyor. Sahilde iyi hava yok, burası daha iyi. Köyüme 80 kilometre, çok uzak sayılmaz. Burada insanlar da iyi, alışveriş yapacağımız yerler yakın. 1,5 ton fındığım var, sahilde fındığın üstünü örtmek zorundayız, burada üstünü örtmüyoruz. Havası çok güzel."

Keşap ilçesinin Küçükeriş köyünden gelen Hüda Akgün ise olumsuz hava koşullarından dolayı neredeyse çürüyecek olan fındığı Şebinkarahisar'a getirip kuruttuğunu kaydederek, "Arkadaşlarımızdan haber aldık ve buraya getirdik. Hava şartları burada iyi, serdik, inşallah üç gün sonra kurutup sahile götüreceğiz. " diye konuştu.

Merkez Batlama köyünden gelen Mustafa Çelebi de 2 ton civarında fındığı Şebinkarahisar'da kurutmaya çalıştıklarını belirterek, bu yılki hava şartları nedeniyle ilçeye geldiklerini söyledi.

Çelebi, "Normalde kurutma işlemini sahil kesiminde yapıyorduk, ilk defa burayı tercih ettik. Hava şartları merkezden daha farklı, sıcaklık çok farklı." ifadelerini kullandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, fındığını kurutmaya çalışan üreticilerin akınına uğradı - Haberler Ekonomi
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