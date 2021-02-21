Giresun'un ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
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Giresun'un ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

21.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:22
Giresun'un ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dereli, Doğankent ve Piraziz ilçelerinin 2021 yılında doğal gaza kavuşacağını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dereli, Doğankent ve Piraziz ilçelerinin 2021 yılında doğal gaza kavuşacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz olmayan ilçeler için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini belirtti.

Verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Dereli, Doğankent ve Piraziz ilçelerimiz 2021 yılı içerisinde doğalgaza kavuşuyor. Görele, Güce ve Tirebolu ilçelerimize 2022 yılında, Alucra, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerimize ise 2023 yılında doğal gaz ulaşmış olacak."

Öztürk, Eynesil, Çanakçı ve Çamoluk ilçelerine de doğal gaz getirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "AK Parti ile Giresun'umuza, ilçelerimize, beldelerimize ve köylerimize hizmet ve yatırım kazandırmayı sürdüreceğiz. İlçelerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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