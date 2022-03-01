Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Giresun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini cumhuriyet savcısı veya polis olarak tanıttıkları kişileri, isimlerinin FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Giresun, Aksaray ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Giresun, Polis, Güncel, Haberler

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