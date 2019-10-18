Giresun'daki meclislerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 15:07

Giresun Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki Meclis Salonu'nda meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplandı.

Meclis üyeleri adına ortak deklaresyonu okuyan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, harekatın, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunulacağına inandıklarını ifade eden Şenlikoğlu, bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacağını kaydetti.

Giresun Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkenin ve kahraman Mehmetçikin yanında olduklarını vurgulayan Şenlikoğlu, "İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.

Giresun Valiliği Toplantı salonunda olağanüstü gündem ile toplanan İl Genel Meclisi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Meclis üyeleri adına ortak deklarasyonu okuyan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi idelojileri çerçevesinde değiştiren zalim örgütlere karşı milli güvenliği sağlamak için uluslararası antlaşmalardan alınan yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile Barış Pınarı Harekatı düzenlendiğini belirtti.

Şahin, operasyonun amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyeli'leri ülkelerine geri göndermek olduğuna kaydederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karış en büyük tehdit olan DAEŞ,PKK,PYD/YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Giresun İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Giresun İl Genel Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Giresun İl Genel Meclisi'ndeki destek açıklamasına Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da katıldı.

Kaynak: AA