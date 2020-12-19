Giresun'da üreten kadınlar projesi hayata geçti
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Giresun'da üreten kadınlar projesi hayata geçti

19.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:30
Giresun'da üreten kadınlar projesi hayata geçti

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi'nde Üreten Kadınlar Projesi" hayata geçirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi'nde Üreten Kadınlar Projesi" hayata geçirildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Kovanlık Belde Belediyesi tarafından yürütülen proje için açılış töreni düzenlendi .Düzenlenen törene DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Kovanlık Belediye Başkanı Harun Kalıntaş'ın yanı sıra pandemi dolayısıyla az sayıda üretici kadınlar katıldı.

Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında temel prensibin üretimin arttırılması olduğunu belirten DOKAP Başkanı Hakan Gültekin yaptığı açılış konuşmasında, " 'Kovanlık Beldesi Üreten Kadınlar Projesi' ile bölgemizin önemli değerlerini oluşturan yöresel ve organik ürünlerin üretiminin sağlanarak bölge ekonomisine kazandırılması ve bölgemizdeki kadınlarımızın istihdamının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kovanlık'ta 18-50 yaş aralığında sosyal risk altındaki kadınlarımıza yöresel organik tarım ürünleri ve geleneksel el sanatları üretimi yapılmıştır. Üretilen bu ürünlerin satışının yapılacağı işletmeler oluşturularak bunlardan ilkinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Üretilen ürünlerin ayrıca internet adresi üzerinden de satışı gerçekleştirilecektir. Bu üretimi tabana yayarak istihdamında aynı doğrultuda arttırılması gerekmektedir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak açılış kurdelesi kesilerek satış mağazası hizmete açıldı. - GİRESUN

Giresun'da üreten kadınlar projesi hayata geçti
Giresun'da üreten kadınlar projesi hayata geçti
Giresun'da üreten kadınlar projesi hayata geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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