Giresun'da oto lastikçide yangın
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Giresun'da oto lastikçide yangın

Giresun'da oto lastikçide yangınGİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı.

26.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:33
Giresun'da oto lastikçide yangın

'da oto lastikçide yangın

GİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor.

Yangın, ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı dükkanı söndürmek için Görele, Tirebolu, Eynesil ve Espiye ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri mücadele veriyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Giresun'da oto lastikçide yangın
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