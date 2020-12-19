Giresun'da kamyonet otobüse çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresun'da kamyonet otobüse çarptı: 2 yaralı

19.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:38
Giresun'da kamyonet otobüse çarptı: 2 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T'nin kullandığı 06 CGG 331 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun İskele mevkisinde, İ.S. idaresindeki 34 ZC 8057 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.T. ve aynı araçtaki B.K, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Karantinada olan engelli kızın doğum günü mutluluğu10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldıKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden çiçeklendirme çalışmalarıErdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız"Tuzla'da e-kütüphane uygulamasına binlerce kişi erişim sağladıSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziantep'te hastanedeki yangın) Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum.Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete...Son dakika gündem: GAZİANTEP - Vali Gül hastanedeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştüSon dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık."Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında balığa yoğun ilgiCumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptıKoronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdiEle geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptıMasumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da kamyonet otobüse çarptı: 2 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:38:45. #1.15#
title