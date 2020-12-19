Giresun'da kamyonet otobüse çarptı: 2 yaralı
19.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:38
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T'nin kullandığı 06 CGG 331 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun İskele mevkisinde, İ.S. idaresindeki 34 ZC 8057 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.T. ve aynı araçtaki B.K, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız