Giresun'da kadınlar için yöresel ürünlerin satılacağı pazar yeri yapılıyor
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Giresun'da kadınlar için yöresel ürünlerin satılacağı pazar yeri yapılıyor

19.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:04
Giresun'da kadınlar için yöresel ürünlerin satılacağı pazar yeri yapılıyor

Giresun'da, kadınların ürettikleri yöresel ürünleri satacağı pazar yeri inşa ediliyor.

Giresun'da, kadınların ürettikleri yöresel ürünleri satacağı pazar yeri inşa ediliyor.

Giresun Belediyesince yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "Üreten Kadın Güçlü Kadın" projesi kapsamında Çınarlar Mahallesi'nde 12'si 10,6 metrekare ve 2'si 15,5 metrekare olmak üzere toplam 14 dükkan yapılıyor.

Pazar yerinde köylerde yetiştirilen doğal sebze ve meyvelerin yanı sıra hayvansal ürünler, kuru meyveler ve yufka gibi ürünler de tezgahlarda yerini alacak.

Pazar yerinin hizmete sokulmasıyla kadın çiftçilerin ürettiği doğal ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve kadınların rahat, modern bir ortamda ürünlerini pazarlamaları amaçlanıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının üreticilerin emeklerinin değerlendirilmesi olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yapmış olduğu bu ürünlerin daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla onlara bu pazarı inşa ederek destek olduk. Böylelikle üreticilerimizin emeklerini değerlendiriyoruz. Şehrimizde bu tip pazar artırmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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